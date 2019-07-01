Genelev patroniçesi ve eski vergi rekortmeni Matilt Manukyan’ın tek mirasçısı oğlu Kerope Çilingir’e (79) mirastan pay almak isteyen 36 kişinin ardından bir dava da öz kızı Dora Çilingir’den (50) geldi.

36 KİŞİ DAVA AÇMIŞTI

Matilt Manukyan’ın 2001 yılındaki vefatının ardından dev mirasına ortak olmak isteyen 36 kişi, tek mirasçı Kerope Çilingir’e dava açmıştı.

Mahkeme de Manukyan’ın tüm mal varlığı üzerinde tedbir konulmasına karar vermişti. Kerope Çilingir hakkında ayrıca resmi evrakta sahtecilik suçundan soruşturma başlatılmıştı.

"ADETA BİR EVSİZ GİBİ YAŞADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR"

Fiili ehliyetinin kaldırılarak babasına vasi olarak atanmak isteyen Dora Çilingir’in İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne iki hafta önce açtığı davanın dilekçesinde, “Kerope Çilingir ağır tehditlerden korkarak ortadan kaybolmuştur. Uzun süredir kendisine ulaşılamaz şekilde otellerde yaşamaktadır. En sonunda bir otel odasında yarı ölü halde bulunan Kerope Çilingir özel bir hastaneye getirilerek tedavi altına alınmıştır. Hastaneye getirildiğinde uzun süredir yıkanmadığı, beslenmediği ve adeta bir evsiz gibi yaşadığı hastane tarafından tespit edilmiştir” denildi.

TÜM TAŞINMAZLARA İHTİYATİ TEDBİR KARARI

Hürriyet'in haberine göre mahkeme, Dora Çilingir’in talebi üzerine Kerope Çilingir’in üzerine kayıtlı tüm taşınmazlarına ihtiyati tedbir konulmasına karar verdi.