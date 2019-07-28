Manuş Baba, Kerki Solfej'in Altınoluk Amfi Tiyatro'da düzenlediği konserde sevenleriyle buluştu.

'Dönersen Islık Çal' ve 'İki Gözümün Çiçeği' albümlerinden şarkılarını seslendiren sanatçıya konser boyunca coşkulu bir kalabalık eşlik etti.

''BEN DE KENDİME GÜLDÜM''

Konserde dinleyicileriyle sohbet de eden Manuş Baba, ''Askerde beni sakalsız görenler önce şaşırdı sonra sakalsız halimle dalga geçtiler, açıkçası ben de kendime çok güldüm. Uzun zamandır kendimi sakalsız görmemiştim. Hasret kalmışım'' dedi.