Edinilen bilgiye göre, Manyas ilçesindeki bir mahalle, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hekim Mahallesinde pazar günü 18'den itibaren karantina altına alındığı açıklandı.

Manyas Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada Hekim Mahallesinde çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtilen açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla karantina altına alındığı açıklandı.

BALIKESİR (İHA)



