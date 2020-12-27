Türkiye Manyas'ta bir mahalle karantinaya alındı

Manyas'ta bir mahalle karantinaya alındı

Türkiye

Manyas'ta bir mahalle karantinaya alındı

Balıkesir'in Manyas ilçesindeki bir mahalle, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

27 Aralık 2020, Pazar 19:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Edinilen bilgiye göre, Manyas ilçesindeki bir mahalle, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hekim Mahallesinde pazar günü 18'den itibaren karantina altına alındığı açıklandı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Manyas Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada Hekim Mahallesinde çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtilen açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla karantina altına alındığı açıklandı.

BALIKESİR (İHA)

İlgili Haberler
Bakan Koca paylaştı: 27 Aralık corona virüs tablosuİçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı yasağıyla ilgili yeni genelge


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Sarılmayı özleyenler
Şirin Sever
Rauf Tamer
Barış taaruzu
Rauf Tamer
Erkut Can
Yeni yılınız gönlünüzce olsun
Erkut Can
Hakan Çelik
Türkiye’yi 21. yüzyılın yıldızı yapmak istiyoruz
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Online yılbaşı
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
‘Boş laf karın doyurmaz’
Oral Çalışlar
Doğukan Tevfik Meriç
Bahattin Şimşek düdüğünü asmalı
Doğukan Tevfik Meriç
Murat Çelik
Virüs mutasyona uğradı peki şimdi ne olacak?
Murat Çelik
Banu Şen
Kadınlar, telefonunuza KADES'i indirdiniz mi?
Banu Şen
Büşra Özbelli
Sen aşı yaptıracak mısın?
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bakan Koca paylaştı: 27 Aralık corona virüs tablosu