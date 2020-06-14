İSTANBUL

Dragon -Lounge Restaurant-Roof Bar / Bebek

Çin ve Uzakdoğu kültürünün Türkiye’deki en önemli temsilcisi Dragon Restaurant, geçen yıl Bebek The Stay Otel içinde açılmıştı. Pandemi döneminde kapalı olan işletme geçen hafta kapılarını misafirlerine yeniden açtı. Tabii sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak. Muhteşem Boğaz manzaralı otelin giriş katında yer alan Lounge Restaurant ve terasındaki Roof Bar sizleri bekliyor.

Sunset Grill & Bar / Ulus

Ulus Parkı’nın içinde yer alan Sunset Grill & Bar, 26 senedir İstanbul’un en iyi ‘Fine Dining’ restoranları arasında lider konumunda. Avrupa ve Asya’yı birleştiren İstanbul Boğazı’nın muhteşem manzarasına sahip terası, geçen cumartesi muhteşem dolunay gecesiyle açıldı. Dünya mutfağının en leziz yemeklerini tadıp güzel vakit geçirmek isteyenlere duyurulur.

Spago / Maçka

Nişantaşı’daki St. Regis Otel bünyesindeki Spago, misafirlerini Maçka Parkı üzerinden kuş bakışı Boğaz ve Marmara Deniz’i manzaralı terasında ağırlamaya başladı. Amerikan, Asya ve İtalyan mutfaklarının en leziz yemeklerini sunan restoranın terası oldukça geniş. Sosyal mesafe kurallarına fazlasıyla uyulan mekana gönül rahatlığıyla gidebilirsiniz.

Paper Moon / Etiler

Milano ve New York’tan sonra 1996’da Etiler’de açılan Paper Moon, patronlar kulübü olarak bilinir. Bir İstanbul klasiği olan bu İtalyan restoranı İtalyan şef Giuseppe Pressani yönetiyor. Akdeniz mutfağının en lezzetli yemeklerini sunan işletme, geçen hafta açıldı. İç mekan çok geniş ama misafirler bahçesinde oturmayı tercih ediyor.

Park Şamdan / Kuruçeşme

Park Şamdan, dile kolay tam 38 yıldır seçkin konuklarını en iyi şekilde ağırlamaya devam ediyor. Kuruçeşme Les Ottomans Hotel’in terasındaki işletme, kusursuz hizmet anlayışı, değişmeyen klasik Park Şamdan menüsü, Boğaz manzarası ve tekneyle ulaşım imkanı sağlayan kendi rıhtımıyla haftanın yedi günü öğle servisi ile açılıyor, akşamüstü barı ve akşam yemeği sonrası hizmet vermeye devam ediyor.

D.ream (Doğuş Restaurant Entertainment and Management)

Modern hayatı şekillendiren, sınıfının en iyisi olan yaşam tarzı markaları bünyesinde bulunduran D.ream, koronavirüsün yaygınlaşmasını önleme sürecinde kapattıkları işletmelerini yeniden hizmete açtı. La Vina, Parle, La Petite Maison, Da Mario, Zuma, Masa, Ulus 29, Lacivert, Kitchenette, Mezzaluna, Populist ve Monochrome bu hafta yeniden açıldı. Grubun gözdesi Vogue’da önümüzdeki perşembe günü açılacak.

Big Chefs /Türkiye

Gamze Cizreli’nin ilk şubesini 20 yıl önce Ankara da açtığı Big Chefs’in, şu an Türkiye’de 48, dünya genelinde ise dokuz şubesi var. Harika yemekleri, güler yüzlü personeli ve hijyeniyle ön plana çıkan işletme, kapılarını açtı. Big Chefs’in yalnız öğle ve akşam yemekleri değil, hafta sonu kahvaltıları da harika.

MARMARİS

La Guerite

Kalabalıktan, karmaşadan uzak, berrak deniz, yeşil doğa ve bakir koylarda tatil yapmak isteyenlerin tercihi genellikle Marmaris oluyor. Tatilinizi Marmaris civarında geçirmek istiyorsanız, Zuma, La Guerite, Manos, Nusr-Et, Kıyı Beach Resraurant, Palace Balık, Hollandalı Ahmet, Es Restaurant, Devamlı Restoran, Joya Del Mar’a gönül rahatlığıyla gidip damağınıza harika bir ziyafet çekin.

BODRUM

Itsumi

Kontrollü normalleşme sürecine ilk ve hemen adapte olan Bodrum, tatilcileri ağırlamaya başladı. Budha Bar – Restoran, Sait, Fenix, Garo’s, Mimoza, Limon Gümüşlük, Frankie, Brava, Morena gönül rahatlığıyla gidebileceğiniz restoranlar. Canınız sushi çekerse, Gündoğan’da denize sıfır konumdaki Cape Bodrum Luxury Hotel’in içinde bulunan Itsumi’ye mutlaka uğrayın. Çok beğeneceksiniz.

ÇEŞME ALAÇATI

Ferdi Baba

Alaçatı sezonu açıldı ama maalesef şu an semt boş. İnsanların Covid 19’dan korktuğu için gelmedikleri belli. Ben şu an Alaçatı’dayım gezdim ve gördüm. İçiniz rahat olsun, semtin ünlü restoranları, butikleri, hijyen önlemlerini fazlasıyla almış. Ferdi Baba, Şerefe Meyhane, Esnaf, Roka Bahçe, Asma Yaprağı ve Kapari Bahçe gibi daha nice harika mekanlar sizleri ağırlamaya hazır ve nazır.