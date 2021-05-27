Türkiye Manzarayı izliyordu! Her şey bir anda oldu

Manzarayı izliyordu! Her şey bir anda oldu

Türkiye

Manzarayı izliyordu! Her şey bir anda oldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Harun Göktay, park ettiği aracından inerek deniz manzarasını izlediği sırada el frenini çekmeyi unuttuğu otomobili uçurumdan yuvarlandı.

27 Mayıs 2021, Perşembe 20:42 Son Güncelleme:
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Kaza saat 17.30 sıralarında Kemer Mahallesi Kemer Mezarlığı mevkisinde meydana geldi. Harun Göktay, sahil kesimine yakın yüksek kesimde otomobilini park ettikten sonra iddiaya göre el frenini çekmeyi unuttu.

Aracından inen Harun Göktay, deniz manzarasını seyretmeye başladı. Göktay, bir süre sonra aracının uçurumdan yuvarlandığını gördü. Haber verilmesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Ekipler, yaralı olmadığı anlaşılan kazanın ardından tutanak tuttuktan sonra bölgeden ayrıldı.

Araç sürücüsü Harun Göktay, "Yukarıda arabadan indim. Sonrasında araba uçurumdan yuvarlandı." dedi. 

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak) (DHA)

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