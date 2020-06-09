Mapfre Sigorta’da üst düzey iki yeni atama
Mapfre Sigorta’da önemli atamalar gerçekleşti. 2019 yılından bu yana Mapfre Sigorta İç Denetim Direktörü olarak başarılı çalışmalara imza atan Berna Öztin Tören; Mapfre Sigorta Operasyonlar Direktörü olarak atandı. İnsan ve Organizasyon departmanında 9 yıldır çeşitli sorumluluklar üstlenen ve son olarak Organizasyon, Yetenek ve Öğrenme Kıdemli Müdürü olarak görev alan Elif Özgür ise İnsan ve Organizasyon Direktörü olarak atandı.
09 Haziran 2020, Salı 18:07 Son Güncelleme:
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İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Berna Öztin Tören, kariyerine sırasıyla Allianz Türkiye, Ergo Grup ve AON Sigorta ve Reasürans Brokerlığı’nda çeşitli yöneticilik görevlerinde yer aldı. Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü mezunu olan Elif Özgür ise Mapfre Sigorta bünyesinde 2011 yılından bu yana insan kaynakları alanında çeşitli sorumluluklar üstlendi. 2019 yılından bu yana Yetenek, Organizasyon ve Öğrenme Kıdemli Müdürü pozisyonunu yürüten Özgür; görevine insan kaynaklarının tüm alanlarından sorumlu olmak üzere İnsan ve Organizasyon Direktörü olarak devam edecek.
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