Mapfre Sigorta’da üst düzey iki yeni atama

Berna Öztin

İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Berna Öztin Tören, kariyerine sırasıyla Allianz Türkiye, Ergo Grup ve AON Sigorta ve Reasürans Brokerlığı’nda çeşitli yöneticilik görevlerinde yer aldı. Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü mezunu olan Elif Özgür ise Mapfre Sigorta bünyesinde 2011 yılından bu yana insan kaynakları alanında çeşitli sorumluluklar üstlendi. 2019 yılından bu yana Yetenek, Organizasyon ve Öğrenme Kıdemli Müdürü pozisyonunu yürüten Özgür; görevine insan kaynaklarının tüm alanlarından sorumlu olmak üzere İnsan ve Organizasyon Direktörü olarak devam edecek.