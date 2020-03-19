Mapfree Sigorta’dan örnek davranış

Şirketten yapılan açıklamada, 14 gün süre zarfında, 2019 yılından gelip bugün itibarıyla poliçe süreleri son bulan tüm Mapfree Sigorta müşterilerinin araçlarının 27 Mart’a kadar bir önceki yılki teminatları neyse aynı şekilde devam ettirecekleri belirtildi. Açıklamada ayrıca şu bilgilere yer verildi: “Müşterilerimizin bu hususta herhangi bir paniğe kapılmamalarını istiyoruz. Konuyu Emniyet Genel Müdürlüğü’ne resmi bir yazı ile bildirdik. 27 Mart tarihinden sonra müşterilerimiz poliçelerini Mapfree Merkez, şube ve acentelerinden alabilirler. Ayrıca bir hasar anında 0 548 829 3009 numaralı hasar hattından gerekse de WhatsApp veya Viber uygulamaları üzerinden iletişim kanallarımız 7/ 24 açık. Kamuoyuna duyurulur.”