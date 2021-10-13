Mavys Alvarez (37) adlı Kübalı kadının geçen yıl ölen efsane futbolcu Diego Armando Maradona ile yatakta çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. America TeVe’ye konuşan Alvarez; Maradona tarafından uyuşturucuya alıştırıldığını ve cinsel istismara uğradığını söyledi. 2000 yılında Küba’ya uyuşturucu tedavisi için gelen 40 yaşındaki Maradona ile tanıştırıldığında henüz 16 yaşında olduğunu dile getiren Alvarez, “Maradona’nın odasına götürüldüğümde hayatımda ilk kez bir otele girmiştim. Maradona ile yaşam çılgıncaydı. Partiler, gece kulüpleri...” dedi.

2.5 AY ZORLA TUTTU

Maradona’nın kendisini uyuşturucu kullanmaya zorladığını anlatan Alvarez, “O dönemde yurtdışına çıkış yasaktı. Fidel Castro, Maradona sayesinde bana yurtdışına çıkış izni verdi. Maradona’nın jübilesine gittim. Bir başka sefer de estetik ameliyat için Arjantin’e gittim. Beni göğüslerimi büyütmeye zorladı. 20 günlüğüne gitmiştim ancak 2.5 ay sürdü. Beni otel odasına kilitleyip zorla tuttu” diye konuştu.

FİDEL CASTRO’DAN KORKTUĞU İÇİN KONUŞMAMIŞ

Arjantin’deki ‘İnsan Kaçakçılığı ve İstismar’ davasına sanık olarak başvuran Mavys Alvarez’ in konuşmak için neden 21 yıl beklediğini avukatı şu sözlerle açıkladı: “Mavys Alvarez, eski Küba lideri Fidel Castro ve Maradona’dan korktuğu için bu zamana kadar konuşamadı. Bu nedenle konuşmak için ikisinin de ölmesini bekledi.”







