Futbol Maradona öldüğünde banka hesabında çok az para varmış
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Maradona öldüğünde banka hesabında çok az para varmış

Futbol

Maradona'nın avukatlarından Angelo Pisani ve Maradona ailesine yakınlığıyla bilinen Luis Ventura adlı Arjantinli gazeteci, efsane ismin maddi sıkıntılar içerisinde öldüğünü iddia etti. İddialara göre Maradona öldüğünde hesabında sadece 75 bin sterlin vardı.

28 Kasım 2020, Cumartesi 11:02 Son Güncelleme:
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Maradona, uzun süre İtalya'da 'vergi kaçakçılığı' iddialarıyla uğraşmıştı. Bu davalarda Maradona'nın avukatlarından olan Angelo Pisani, "Eli açık biriydi ve sınırların ötesinde bir hayat yaşadı. Onca parası nereye mi gitti? Etrafında onu kullanan insanlarla konuşun. Maradona'nın cebinde asla 100 euro'dan fazla olmazdı" dedi.


Gazeteci Luis Ventura ise, "Fakir öldü diyebiliriz. Banka hesabında pek bir şey kalmamıştı" dedi.

İddialara göre Maradona'nın devam eden davaları baz alındığında 33 milyon sterlinlik vergi borcu bulunuyor.

Efsane ismin gayri menkul olarak ise 150 milyon sterlinden fazla mal varlığı olduğu söyleniyor.

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