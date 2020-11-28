Maradona öldüğünde banka hesabında çok az para varmış

Gazeteci Luis Ventura ise, "Fakir öldü diyebiliriz. Banka hesabında pek bir şey kalmamıştı" dedi.

İddialara göre Maradona'nın devam eden davaları baz alındığında 33 milyon sterlinlik vergi borcu bulunuyor.

Efsane ismin gayri menkul olarak ise 150 milyon sterlinden fazla mal varlığı olduğu söyleniyor.