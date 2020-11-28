Maradona, uzun süre İtalya'da 'vergi kaçakçılığı' iddialarıyla uğraşmıştı. Bu davalarda Maradona'nın avukatlarından olan Angelo Pisani, "Eli açık biriydi ve sınırların ötesinde bir hayat yaşadı. Onca parası nereye mi gitti? Etrafında onu kullanan insanlarla konuşun. Maradona'nın cebinde asla 100 euro'dan fazla olmazdı" dedi.
Futbol Maradona öldüğünde banka hesabında çok az para varmış
Gazeteci Luis Ventura ise, "Fakir öldü diyebiliriz. Banka hesabında pek bir şey kalmamıştı" dedi.
İddialara göre Maradona'nın devam eden davaları baz alındığında 33 milyon sterlinlik vergi borcu bulunuyor.
Efsane ismin gayri menkul olarak ise 150 milyon sterlinden fazla mal varlığı olduğu söyleniyor.
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