Maradona: Uzaylılar tarafından kaçırıldım

Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona (59), son röportajında cinsel yaşamı ve bir UFO tarafından kaçırıldığına dair açıklamalarda bulundu. 59 yaşındaki Maradona, ufolara inanıp inanmadığı sorusuna "Bir keresinde çok fazla içtiğimde, üç gün ortadan kayboldum. Eve döndüm ve ufo tarafından kaçırıldığımı söyledim." dedi. Bekaretini 13 yaşındayken kaybettiğini belirten Maradona'nın "Bodrum katta benden yaşça büyük bir kadınla birlikte oldum. Ben üstteydim, o ise bu sırada gazete okuyordu." ifadeleri şaşkınlık yarattı. Maradona ayrıca, bu seks pozisyonunun, 'favori 4 pozisyonunun' içinde olduğunu söyledi.

"Messi'yi davet ederdim"

Ünlü teknik direktör, "Bir yat partisi düzenleseniz hangi 3 futbolcuyu davet edersiniz?" sorusuna "Carlos Tevez, Lionel Messi ve Gabriel Heinze" yanıtını verdi. Kariyeri boyunca defalarca 'hiç uyumadan' müsabakalara çıktığını itiraf eden Maradona, bir akşam yemeği düzenleyecek olsa hangi kimleri davet edeceği sorusunda yine şaşırttı. Maradona, bu akşam yemeğine Eski Küba Devlet Başkanı Fidel Castro ve Eski Venezüela Devlet Başkanı Hugo Chávez ve Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula'yı tercih edeceğini belirtti. Maradona 2010 yılı Dünya Kupası'nda Almanya-Arjantin karşılaşmasında, Messi'nin 4-0'lık yenilgi karşısında duşta 'ağladığını' söyledi.