Futbol Maradona'nın kardeşi kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Maradona'nın kardeşi kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Futbol

Maradona'nın kardeşi kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Diego Armando Maradona'nın 52 yaşındaki kardeşi Hugo Maradona, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Efsane futbolcu Maradona da 25 Kasım 2020'de vefat etmişti.

28 Aralık 2021, Salı 15:48 Son Güncelleme:
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Maradona ailesinden bir kişi daha hayatını kaybetti. Diego Armando Maradona'nın 52 yaşındaki kardeşi Hugo, 28 Aralık Salı günü Napoli'deki evinde kalp krizi geçirdi.

Hayatını kaybeden Hugo da tıpkı ağabeyi gibi uzun yıllar futbol oynamış ancak iyi bir kariyere sahip olamamıştı.

Maradona'nın "10 numaralı formamı sadece erkek kardeşlerime veririm" dediği 2 erkek kardeşinden yalnızca Raul Maradona hayatta kaldı.

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