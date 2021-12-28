Maradona ailesinden bir kişi daha hayatını kaybetti. Diego Armando Maradona'nın 52 yaşındaki kardeşi Hugo, 28 Aralık Salı günü Napoli'deki evinde kalp krizi geçirdi.

Hayatını kaybeden Hugo da tıpkı ağabeyi gibi uzun yıllar futbol oynamış ancak iyi bir kariyere sahip olamamıştı.

Maradona'nın "10 numaralı formamı sadece erkek kardeşlerime veririm" dediği 2 erkek kardeşinden yalnızca Raul Maradona hayatta kaldı.