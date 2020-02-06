Prof. Dr. Canan Karatay'dan yine ezber bozan bir açıklama geldi. Karatay Hoca, "Maraş paça çorbası ''O kadar süperdir ki, bizim gibi bütün yaşlıların ağrılarını giderir diz ağrısı, kalça ağrısı, bel ağrısı. Kışın hastalıkları önler. Koronavirüsünü önler.'' açıklamasında bulundu. Bunun üzerine 'Maraş paça nasıl yapılır, Maraş usulü kelle paça tarifi' merak edilir oldu.

İşte lezzetli bir o kadar da çok faydalı olan Maraş paçasının malzemeleri ve yapılışı.

Gerekli malzemeler

1 adet koyun yada keçi kellesi

Birkaç parça kemik

1 tatlı kaşığı biber salçası

Toz kırmızı biber

2-3 diş sarımsak

1-2 yemek kaşığı sumak ekşisi

Yapılışı

Kelle iyice yıkanıp temizlenir. Kemiklerle birlikte bir tencerede üzerini kapatacak kadar su koyulur. Tuzda koyulduktan sonra kellenin etlerinin pişmesi beklenir. Piştikten sonra başka bir tencereye kellenin etleri didiklenir, üzerine etleri kapatacak kadar kellenin suyundan ilave edilir.

Bu karışım iki taşım kaynatılır ve içine 1 tatlı kaşığı biber salçası ile birlikte sumak ekşisi ile dövülmüş sarımsaklar ilave edilir. 1-2 taşım daha kaynatıldıktan sonra ocaktan alınır. Üzerine toz kırmızı biberli, naneli tereyağı gezdirilir.

Afiyet olsun....