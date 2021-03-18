Magazin Maraşlı dizisi izleyenleri şok etti

Maraşlı dizisi izleyenleri şok etti

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Maraşlı dizisi izleyenleri şok etti

atv ekranlarında seyircisiyle buluşan Maraşlı 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı 'Maraşlı', önceki akşam yayınlanan bölümündeki şaşırtan gelişmeleriyle izleyenleri ekran başına kilitledi.

18 Mart 2021, Perşembe 19:03 Son Güncelleme:
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İlgiyle takip edilen dizi Maraşlı'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda; Maraşlı Mahur'un vurulmasının ardından ''Ne bu yolun bir dönüşü, ne de benim dönmeye niyetim var...'' diyerek ant içerken evine otomatik silahlarla ateş açılıyor. Saldırıyı gerçekleştiren isim ise herkesi şoke ediyor.

Maraşlı 20. bölüm özeti

Kalp krizi geçirmesi sebebiyle hastanede olan Aziz'in durumu iyidir. Necati, hastanede Mahur ve Maraşlı arasındaki gerilimi ve aşkı fark eder. Mahur, Necati'ye içini döker, Maraşlı'nın ondan uzak durduğunu da anlatır. Necati; Mahur'u, Maraşlı konusunda yüreklendirir. Necati'nin bu konuda bir planı mı vardır?

Savaş, hastanenin önüne gelmiştir ve İlhan'la 'polise ihbar etme' mevzusunu konuşurlar. İlhan uyuşturucu satacağına ölmeyi göze almıştır. Savaş, İlhan'a elinde işine yarayacak fotoğraflar olduğundan bahseder. İlhan fotoğraflara ulaştığında dönüşü olmayan bir yola girecektir…

Savaş, depodaki mal karşılığında Nevzat'ı alıkoyar. Sami, depodaki mallar ve Nevzat'ın hayatı üzerinden Maraşlı'yla pazarlık yapar. Maraşlı için Nevzat'ın hayatı daha kıymetlidir. Maraşlı'nın tehlikeli planı nedir?

Mahur, Maraşlı'yı işten çıkarma konusunda çok kararlıdır. Maraşlı, ona hala tehlikede olduğunu hatırlatır. Maraşlı, Mahur ile ilgili ses kaydı alır. Onu üzüyor olmaktan çok mutsuzdur ve yalan söylediği için vicdanı rahatsızdır. Maraşlı ve Mahur bir araya gelebilecek midir?

Sami'nin adamları, Mahur ve Maraşlı'ya pusu kurar. İkili kaçmayı başarır ama Mahur vurulmuştur. Köşeye sıkışan Maraşlı, çok kan kaybeden Mahur'u kurtarmak için Sami ile pazarlık yapmak zorunda kalır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarabilecek midir?


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