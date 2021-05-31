Magazin Maraşlı dizisinde büyük kavuşma ve mutluluk rüzgarı esiyor!

Maraşlı dizisinde büyük kavuşma ve mutluluk rüzgarı esiyor!

Magazin

Maraşlı dizisinde büyük kavuşma ve mutluluk rüzgarı esiyor!

Yapımını ‘’TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz’un paylaştığı “Maraşlı”nın bu akşam ATV’de yayınlanacak yeni bölümünde Maraşlı ve Mahur kavuşuyor.

31 Mayıs 2021, Pazartesi 11:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Dizinin yeni bölümünde; cezaevinden çıkan Maraşlı ve Mahur özlem gideriyor. Mahur, Maraşlı’yı avukatı Dilara’dan kıskanırken Maraşlı da Mahur’ a, Savcı Tolga ile yakınlığını soruyor. Heyecanla beklenen bölümde Maraşlı’nın büyük itirafı da merakla bekleniyor. Mehmet İnce olduğunu Mahur’dan gizleyen Maraşlı’yı uyaran Fuad oluyor. Maraşlı, gerçek kimliğini Mahuır’dan gizlememesini söyleyen Fuad’ın sözünü yerine getirecek mi?



MARAŞLI HURDACI’NIN PEŞİNDE!

Sürükleyici bölümde Maraşlı, Fuad’ın yardımıyla Hurdacı’nın peşine düşecek. Kara para aklayan Hurdacı’ya ulaşarak Park Orman saldırısını çözmek isteyen Maraşlı, Fuad’la plan yaparak ona ulaşmaya çalışacak. 10 milyon dolar para aklayacağını haberini Hurdacı’ya ulaştıran Maraşlı planında başarılı olacak mı?

Senaryosunu Ethem Özışık, Ercan Uğur ve Pelin Gülcan Metu’nun, yönetmenliğini Arda Sarıgün’ün üstlendiği “Maraşlı” bu akşam 20.00’da ATV’de ekrana gelecek.

Yazarlarımızdan
Suna Akyıldız
Reklamın böylesi
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
31 Mayıs haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Panik yapmayın! Sadece Merkür geriliyor
Öner Döşer
Filiz Özkol
31 Mayıs 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Sanat ve sergilerle normale dönüş
Şirin Sever
Funda Duru
Bedük: İstanbul'da yaşarken çabuk parladım, Londra beni dinginleştirdi
Funda Duru
Uğur Alkapar
Tatilde villa trendi
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Aşka düş ama aşktan düşme
Mehmet Coşkundeniz
Gökçen Erdoğan
Aldatılan kadın ne yapmalı ne yapmamalı?
Gökçen Erdoğan
Yasemin Candemir
Pandemi, eve kapanan çocukları “kaygılı” ve “öfke” dolu yaptı!
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Camdaki Kız'da o iş olmaz!
Elif Demirtaş Bilir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İrem Derici yere kapaklandı