Maraşlı dizisinde tahminler sil baştan yenileniyor!

Burak Deniz ve Alina Boz ikilisinin başrolündeki dizinin geçen bölümü çok heyecanlıydı. Ömer’in öldürülmesinin detayları ortaya çıktı. Necati, babasını kurtulmak için av tüfeği ile Ömer’i öldürmüş ve Sadık da onu gömmüş. Ayrıca Necati ile babası arasında bir sır olarak kalan bu durum yıllarca aralarında büyük bir uçurum açılmasına da neden olmuş.

Maraşlı dizisinde izleyicilerin beklemediği bir gelişmeydi bu. Birçok kişi Necati karakterinin altından çok daha farklı bir hikaye çıkmasını beliyordu. Serhat Kılıç da karakteri muhteşem canlandırıyor. Özellikle de son bölümdeki babasına isyan ettiği anlarda Necati’nin her sözü, mimikleri ve gözyaşları izleyicileri de derinden etkiledi.

Maraşlı dizisinin 9. bölümünden yayınlanan ilk fragmanda Maraşlı’nın Mahur’a gerçekten aşık olduğu da ortaya çıkıyor. İstihbarat adına çalışan ve Türel ailesine girmek için de aylarca onları izleyen Celal Kün, en zayıf halka olarak Mahur’u görmüştü.

Mahur’u 6 ay takip ettikten sonra onun kendisini bulmasını ustalıkla sağlayan Maraşlı, sonrasında ise ona gerçekten aşık olarak beklenmedik bir durum ile karşı karşıya kaldı. Maraşlı, işini mi tamamlayacak yoksa Mahur’a olan aşkıyla bambaşka yollara mı sapacak? Tahminler farklılaşmaya başlıyor. Zira dizi ilerledikçe önceki bölümlerde yapılan birçok tahminin doğru çıkmadığı da görülüyor. Hikayenin çok farklı bir noktaya sürükleneceği de ortadaki en büyük gerçek.

atv’nin sevilen dizisinde yeni bölüm yeni sürprizler getirecektir. İşte dizinin 9. bölüm fragmanı:







