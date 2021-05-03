Magazin Maraşlı dizisinde üst üste alınan kararlar dengeleri değiştirdi!

Maraşlı dizisinde üst üste alınan kararlar dengeleri değiştirdi!

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Maraşlı dizisinde üst üste alınan kararlar dengeleri değiştirdi!

Yapımını ‘’TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz’un paylaştığı “Maraşlı”nın bu akşam ATV’de yayınlanacak yeni bölümünde dengeler değişecek. Yeni kararlar var ve bu kararlar sonrasında hikayede dengelerin fazlasıyla değiştiğine şahit olacaksınız.

03 Mayıs 2021, Pazartesi 13:55 Son Güncelleme:
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Dizinin yeni bölümünde; Maraşlı ve Mahur’u alevler içindeki evden kurtaran kişi Necati oluyor. Mahur’un gözünde kahraman olan Necati’nin bir planı olduğundan emin olan Maraşlı ise Necati’nin tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Necati karakterinde Serhat Kılıç’ın başarılı performansı da hayranları tarafından büyük alkışlarla karşılanıyor.

Maraşlı’dan, Nevzat’ın hayatı karşılığında susmasını isteyen Necati’nin, merak edilen büyük planı da yeni bölümde ortaya çıkıyor. Necati’nin, Maraşlı ve Mahur’u kurtardığı için Savaş ile ters düşeceği bölümde Aziz ve İlhan’ın hapisten kaçışı izleyenleri şoke edecek.

Soluk soluğa izlenecek bölümde; Maraşlı hem Mahur’un hayatını kurtarmak hem de Necati’nin planını öğrenmek için harekete geçecek.

Alina Boz ve Burak Deniz ikilisinin muhteşem uyumu ve enerjisine rağmen dizinin hikayesine yönelik ilginin azalmakta olduğunu düşmekte olan reyting sonuçlarından görebilirsiniz. Dizi hayranları da atv’nin daha fazla tanıtım yaparak Maraşlı’yı öne çıkartması gerektiğini düşünüyor.



Senaryosunu Ethem Özışık, Ercan Uğur ve Pelin Gülcan Metu’nun, yönetmenliğini Arda Sarıgün’ün üstlendiği “Maraşlı” bu akşam 20.25’te ATV’de ekrana gelecek.


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