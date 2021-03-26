Magazin Maraşlı dizisindeki bu ayrılığa yürek dayanmaz

Maraşlı dizisindeki bu ayrılığa yürek dayanmaz

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Maraşlı dizisindeki bu ayrılığa yürek dayanmaz

atv ekranlarında pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşan Maraşlı dizisindeki ayrılık izleyiciyi de üzecek. Alina Boz ve Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı Maraşlı 12. bölümü ile ekrana gelecek.

26 Mart 2021, Cuma 21:44 Son Güncelleme:
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Maraşlı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda; Maraşlı, Mahur'u hastanede ziyaret ediyor. Mahur'a "Ben birini sevince herkes ona düşman oluyor, bana sevmek haram Bayan..." diyerek aşkını içine gömüyor. Mahur ise duydukları karşısında yıkılıyor.

Dizi hayranlarının heyecanla beklediği Maraşlı 12.bölüm fragmanı


Maraşlı son bölüm özeti

Sami'nin adamları tarafından vurulan Mahur'u, Maraşlı hastaneye yetiştirir, Mahur hemen ameliyata alınır. Haberi alan Aziz, Firuzan ve İlhan hastaneye koşarlar. Tüm aile Mahur'u koruyamadığı için Maraşlı'ya yüklenir. Maraşlı, kendisine kurulan bu kumpasın öcünü almak için ant içer. Öfkeli olan Maraşlı, intikamını hangi yoldan alacaktır? Ozan'ın cesedini gömen İlhan ve Dilşad korku içindedir.

Boşanmaya karar veren İlhan, Dilşad'ı evden kovmak ister. Fakat Dilşad kolay pes etmez, İlhan'ı tehdit eder. İlhan için geriye tek bir çözüm kalır. İlhan bu zor kararı uygulayabilecek midir? İlhan'ın kararını öğrenen Necati nasıl önlem alacaktır? Acar, oğlu Sami'yi Maraşlı'dan saklar. Maraşlı'nın geleceğinden korkan Acar önlemler alsa da Maraşlı'nın eline düşer.

Acar'ı konuşturarak Sami'ye ulaşmak isteyen Maraşlı amacına ulaşabilecek midir? Kalan malların yerini sadece Sami bildiği için Savaş onu korumaya alır. Bu durum Maraşlı ve Savaş'ı karşı karşıya getirir. Savaş'ın adamları Maraşlı'nın evini tarar. Savaş, Maraşlı'yı Sami'nin peşini bırakması için tehdit eder. Maraşlı, Sami'yi öldürmek için, Savaş da Sami'yi yaşatmak için büyük bir çatışmaya girer. Bu çatışma kayıplara neden olacaktır.

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