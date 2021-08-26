Spor Marcao için iki teklif birden!

Marcao için iki teklif birden!

Spor

Marcao için iki teklif birden!

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Galatasaray, Brezilyalı stoper Marcao'nun transferi için Krasnodar ile görüşmelere başladı.

26 Ağustos 2021, Perşembe 09:28 Son Güncelleme:
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Galatasaray , transferde hareketli günler yaşamaya devam ediyor. Son olarak kadrosuna Morutan'ı katan Sarı-Kırmızılılar'da bir de ayrılık olması ihtimali doğdu. Fanatik'in haberine göre; Giresunspor maçında Kerem'e saldırıda bulunan ve 8 maç ceza alan Marcao için Galatasaray'a iki teklif birden geldi.

Marcao için Galatasaray'ın kapısını ilk çalan kulüp Napoli oldu. İtalyan ekibi Sarı-Kırmızılılar'a 1.5 milyon euro kiralama teklifi ve 12.5 milyon euro satınalma opsiyonu önerdi. Ancak Galatasaray satınalma opsiyonunun zorunlu olmamasından dolayı bu teklif reddedildi. Rus ekibi Krasnodar ise Galatasaray'a 8 milyon euro önerdi ve transfer için görüşmeler başlamış oldu.

2019 yılında Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon euroya transfer edilen Marcao, 107 maçta forma giyerken 1 gol attı 1 de asist yaptı.

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