Marcao İstanbul'da! Galatasaray’ın Portekiz’in Chaves takımından transfer ettiği Brezilyalı stoper Marcao, İstanbul’a geldi. Atatürk Havalimanı’nda az sayıdaki taraftar ve kulüp yöneticileri tarafından karşılanan Marcao, geceyi geçirmek üzere konaklayacağı otele gitti.