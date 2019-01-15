Marcao İstanbul'da!

Galatasaray’ın Portekiz’in Chaves takımından transfer ettiği Brezilyalı stoper Marcao, İstanbul’a geldi. Atatürk Havalimanı’nda az sayıdaki taraftar ve kulüp yöneticileri tarafından karşılanan Marcao, geceyi geçirmek üzere konaklayacağı otele gitti.

15 Ocak 2019, Salı 00:01 Son Güncelleme:
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Marcao İstanbul'da!

Galatasaray'ın Portekiz ekibi Chaves'ten transferi için anlaşmaya vardığı Brezilyalı savunma oyuncusu Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao), İstanbul'a geldi.

YETKİLİLER KARŞILADI

Portekiz'in başkenti Lizbon'dan Türk Hava Yolları'na ait uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Marcao'yu, sarı-kırmızılı yetkililer karşıladı.

Az sayıda Galatasaray taraftarının beklediği 22 yaşındaki oyuncu, tezahüratlar eşliğinde havalimanından ayrıldı.

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