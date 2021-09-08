Galatasaray'da bu hafta ilginç bir buluşma yaşanacak. Marcao ile Kerem Aktürkoğlu, yaşanan tatsız olayın ardından ilk kez buluşacak. Kısa sürede affedilen Marcao, Galatasaray tarafından satılmaya çalışılmış ancak uygun teklif gelmeyince mecburen affedilmişti. Kerem Aktürkoğlu ise konuyla ilgili basına hiç demeç vermedi. Sosyal medya hesabından sadece Galatasaray paylaşımı yapan Kerem, takımın çıkarlarını ön planda tutacağının sinyallerini vermişti.