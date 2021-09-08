Galatasaray'da bu hafta ilginç bir buluşma yaşanacak. Marcao ile Kerem Aktürkoğlu, yaşanan tatsız olayın ardından ilk kez buluşacak. Kısa sürede affedilen Marcao, Galatasaray tarafından satılmaya çalışılmış ancak uygun teklif gelmeyince mecburen affedilmişti. Kerem Aktürkoğlu ise konuyla ilgili basına hiç demeç vermedi. Sosyal medya hesabından sadece Galatasaray paylaşımı yapan Kerem, takımın çıkarlarını ön planda tutacağının sinyallerini vermişti.
Marcao ise Kerem'den tüm takımın önünde özür dilemek ve hatasını bir nebze olsun telafi etmek istiyor. Taraftarın büyük tepkisini çeken Marcao, sosyal meyda hesaplarında yağmur gibi yağan "Go gome" tepkilerine karşılık "Bana istediğinizi söyleyin ama ailemi cezalandırmayın" diyerek eşine gelen tepki mesajlarının durmasını istemişti.
Spor Arena'dan Ali Naci Küçük'ün haberine göre, cezası nedeniyle ligde 6 maçta daha görev alamayacak olan 25 yaşındaki stoperin adı UEFA listesine de yazılırken Kerem’in milli takımdan dönmesiyle birlikte aradaki gerginliğin ortadan kaldırılması amacıyla 2 futbolcu bir araya getirilecek.
Daha önce yayınladığı bir video ile takım arkadaşından ve ailesinden özür dileyen Marcao’nun bu kez tüm takımın önünde Kerem’den özür dileyeceği öğrenildi. Kerem'in özrü kabul etmesi halinde barış sağlanacak.