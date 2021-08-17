Marcao, Kerem kavgası gündeme oturdu! Marcao kaç maç ceza alacak?

Marcao Kerem kavgası, Galatasaray'ın deplasmanda Giresunspor'u 2-0 yendiği mücadeleye damga vurdu. Geçtiğimiz sene milli takım ile oynanan hazırlık maçında Halil Dervişoğlu ile gerilim yaşayan Marcao bu kez kendi takımından Kerem Aktürkoğlu'na karşılaşma esnasında fiziki saldırıda bulundu. Gözler Marcao'ya verilecek cezaya çevrildi. Talimatlar ne diyor? İşte detaylar...

Karşılaşmanın 60. dakikasında topun taca çıktığı esnada Galatasaraylı Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında şiddetli bir tartışma çıktı. Topun oyun dışında olduğu sırada iki oyuncu tartışmaya başladı. Sözlü tartışma sonrası Marcao, bir anda savunma bölgesinden çıkarak rakip yarı alana, Kerem'in yanına geldi.

ÖNCE KAFA, SONRA YUMRUK

Brezilyalı savunmacı, Kerem Aktürkoğlu'nun yanına gelir gelmez milli futbolcuya kafa attı. Müdahale sonrası büyük şaşkınlık yaşayıp takım arkadaşını iten Kerem'e fiziki müdahalesini sürdüren Marcao, bu kez de yumruk attı.

Takım arkadaşları kısa sürede iki oyuncuyu birbirinden ayırırken, çok sinirli olduğu görünen Marcao güçlükle sakinleştirildi ve saha kenarına götürüldü.

Gerginliğin ardından maçın hakemi Erkan Özdamar, VAR uyarısıyla pozisyonu inceledi ve Marcao'ya kırmızı kart göstererek oyun dışında bıraktı. Marcao kararın ardından direkt soyunma odasına yöneldi.

TERİM ÇOK SİNİRLENDİ

Kırmızı kart kararına Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim çok sert tepki gösterirken, maçın hakemi Erkan Özdamar ve dördüncü hakeme isyanını dile getirdi.

Fatih Terim, Kerem Aktürkoğlu'nu oyundan alacağını ancak uzun süre değişiklik için bekledikten sonra olayların yaşanması sonrası hakeme tepkisini gösterdi.

KAÇ MAÇ CEZA ALACAK?

Kırmızı kart sonrası Marcao'nun alacağı ceza merak konusu oldu. Marcao'nun "Saldırı" başlıklı Madde 44'ten disipline sevk edilmesi bekleniyor. Maddeye göre Marcao 5 ile 10 maç arası ceza alabilir.

44. maddenin içeriği şöyle:

Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde; Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası verilir.

Kırmızı kart sonrası Marcao'nun "Saldırı" başlıklı Madde 44'ten disipline sevk edilmesi bekleniyor. Maddeye göre Marcao 5 ile 10 maç arası ceza alabilir.

Marcao’nun, Kerem’e attığı yumruğa benzer bir durum 16 sezon önce Premier Lig’de yaşanmıştı.

2005 yılında Newcastle United, Aston Villa maçında takım Lee Bowyer, takım arkadaşı Kieron Dyer’a yumruk atmıştı. O olaydan sonra Bowyer’a kulübü Newcastle, 210 bin sterlin para cezası verdi. Bu bir İngiliz takımının kendi oyuncusuna verdiği en yüksek miktardaki ceza olmuştu. İki futbolcu, düzenledikleri basın toplantısında el sıkışarak barışmıştı. O dönemde Newcastle’ın teknik direktörü Greame Souness’dı.