Marcao, Giresunspor GS karşılamasının 60. dakikasında topun taca çıktığı sırada takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu arasında şiddetli bir kavgaya girdi. Sözlü tartışma bir anda şiddete dönüştü ve Marcao, Kerem Aktürk’e önce kafa sonra yumruk attı. Peki, Marcao, Kerem’i neden yumrukladı? Kerem’le neden kavga etti? Marcao’ya ne ceza verilecek? İşte ayrıntılar…

MARCAO, KEREM’İ NEDEN YUMRUKLADI? KEREM’LE NEDEN KAVGA ETTİ?

Maç sırasında sert hamleleriyle bilinen ve takım arkadaşlarına devamlı uyarılarda bulunan Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na birkaç pozisyonda oyunuyla ilgili eleştirilerde bulundu. Milli oyuncu bunun üzerine Marcao'ya 'sus' işareti yaptı. Brezilyalı futbolcu, bu hareketin ardından savunma bölgesinden koşarak geldi ve Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa sonra yumruk attı. VAR uyarısıyla pozisyonu inceleyen maçın hakemi Erkan Özdamar, Marcao'ya kırmızı kart göstererek oyundan attı.

MARCAO’YA NE CEZA VERİLECEK?

Kırmızı kart gören Marcao'ya ne ceza verileceği merak konusu oldu. Marcao'nun "Saldırı" başlıklı Madde 44'ten disipline sevk edilmesi bekleniyor. Maddeye göre Marcao 5 ile 10 maç arası ceza alabilir.

44. maddenin içeriği şöyle:

Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde; Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası verilir.