Marcao’dan Fatih Terim’e teşekkür

Mesajında Fatih Terim ile fotoğrafına yer veren 24 yaşındaki Brezilyalı stoper şu ifadeleri kullandı:

"Bana kimse inanmazken siz bana inandınız, iyi günümde kötü günümde benimleydiniz ve beni hep desteklediniz. Bana öğrettiğiniz her şey için çok teşekkürler Hocam..."

DHA