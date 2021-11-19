Futbol Marcao'dan transfer açıklaması

Marcao'dan transfer açıklaması

Futbol

Marcao'dan transfer açıklaması

Galatasaray'da transferin gözde ismi Marcao, ayrılık ihtimaliyle ilgili konuştu. Marcao, Galatasaray'da bir şampiyonluk daha yaşamak istediğini söyledi.

19 Kasım 2021, Cuma 14:13 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, son dönemde tam anlamıyla transferin gözdesi haline geldi. Saha içinde Kerem'e yaptığı saldırının ardından ağır cezalar alan ve bir ara kulüple ipleri koparma noktasına gelen Sambacı'nın dönüşü, takımı bir hayli rahatlatmış durumda. Ancak bu kez de yükselen formuyla birçok kulübün ilgisini çekmeye başlayan Marcao'ya, Ocak ayında çok önemli teklifler gelmesi bekleniyor. Özellikle ülkesinin takımlarından Palmeiras, Marcao için istekli. Diğer taraftan İtalyan devleri Roma ve Napoli de Marcao için Galatasaray 'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Teknik patron Fatih Terim, 25 yaşındaki savunmacının kesinlikle takımda kalmasını istiyor. Ancak oyuncunun tavrı ve yönetimin kararı da bu operasyonda etkili olacak. Başkan Burak Elmas'ın, Fatih hocanın kararına saygı duyacağı biliniyor. Marcao ise transfer işlerini tamamen menacerine bıraktığını belirterek, "Galatasaray'la bir şampiyonluk daha yaşamak ve kupalar kaldırmak istiyorum. Sadece takımıma ve işime odaklanmış durumdayım" ifadelerini kullandı.

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