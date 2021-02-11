Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada ailesini savundu. Alanyaspor karşısında kötü bir perfomans sergileyen oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Futbol Marcao'nun ailesi tehdit mi edildi? İşte açıklama
"Saygı duymanızı istiyorum"
Kötü performans ve hatalarımdan dolayı özür dilerim. Ancak bazı şeyleri netleştirmek gerek; benim tarafımdan yapılan bir hata nedeniyle aileme yönelik edilen küfürleri ve tehditleri kabul etmiyorum. Sahada meydana gelen bir hatayı aile üyelerime aktarmayın. Bugün olanlar beni kesinlikle daha fazla çalışmaya motive etti. Galatasaray formasına çok saygı duyuyorum ve her zaman Galatasaray forması için elimden geleni yapıyorum. Benim taraftarlara saygı duyduğum gibi sizden aileme saygı duymanızı istiyorum.
Marcao'nun ailesine kimlerin, ne gibi mesajlar attığı bilinmese de her takımdan holiganlar sosyal medyada terör estiriyor. Gerek tuttukları gerek rakip takım futbolcularına küfür, tehdit ve çirkin mesajlar atan bu kişiler, genellikle dava ediliyor.
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