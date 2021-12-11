Marcao'ya hayran kaldılar! Galatasaray'ın beklentisi...
Galatasaray'da Marcao son dönemlerde gösterdiği performans ile Avrupa devlerini hayran bıraktı. Brezilyalı yıldız için Galatasaray, kapıyı 20 milyon eurodan açacak.
11 Aralık 2021, Cumartesi 10:43 Son Güncelleme:
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Lazio maçı performansı ile alkışları toplayan G.Saray'ın stoperi Marcao, 7.5'lik reytingi ile de Avrupa Ligi grup aşamasının en yüksek notunu aldı. Brezilyalı oyuncu ile birlikte görev alan Nelsson ise listede 6. sırada kendine yer buldu.
Lazio ve İtalya Milli Takımı'nın gol silahı Ciro İmmobile'ye ilk maçta olduğu gibi Roma'daki karşılaşmada da nefes aldırmayan Marcao'ya, rakip oyuncular da övgüler yağdırdı.
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