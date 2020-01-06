Marcelona Saracchi resmen Galatasaray'da. Bugün İstanbul'a gelen ve sağlık kontrollerinden geçerek sözleşme imzalayan oyuncu, akşam antrenmanında da yer aldı.

Leipzig'e kiralama ücreti olarak 500 bin euro ödeyen Galatasaray, oyuncuya da 1.5 yıl için 2 milyon 50 bin euro verecek.

KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 500.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 700.000 Euro ve 2020-2021 sezonu için net 1.350.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna Saygıyla duyurulur"