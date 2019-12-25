Marcelo Saracchi kimdir? Marcelo Saracchi oynadığı takımlar

Fernando Muslera'nın vatandaşı olan Marcelo Saracchi Uruguay Milli Takımı'nda da oynuyor. Şu anda RB Leipzig'in kadrosunda bulunan Saracchi, Alman ekibine 2018 yılında transfer edildi. 1 buçuk senedir Leipzig'de bulunan oyuncu kadroda şans bulmakta zorlanıyor.

Galatasaray'ın 1.5 yıllığına kiralamak istediği Saracchi bonservis bedeli yüksek bir futbolcu.

Galatasaray'ın Yuto Nagatomo'nun düşük performansı nedeniyle sol beke oyuncu arayışının sonucu olarak 21 yaşındaki Saracchi gündeme geldi.

Saracchi futbola, ülkesi Uruguay'ın takımlarından Danubio takımında başladı. 2015-2017 yılları arasında Danubio'da oynayan genç oyuncu, 2017 yılında Arjantin'in lokomotif takımlarından River Plate'e 2.1 milyon euro'ya transfer oldu.









1 sene oynadığı River Plate'te 19 maça çıkan ve dikkat çeken Saracchi, genç oyuncu avcısı olmasıyla bilinen RB Leipzig'in radarına girdi.

Leipzig tarafından 2018 Temmuz ayında 12 milyon euro'ya satın alınan oyuncu, 1 buçuk senedir burada oynuyor.

4 Bundesliga, 2 Şampiyonlar Ligi ve 1 Almanya Kupası maçına çıkan sol bek, toplamda 356 dakika şans buldu ve 1 gol attı.

Leipzig'te istediği kadar forma şansı bulamayan ve Alman oyuncu Marcel Halstenberg'in arkasında kalan Saracchi, düzenli olarak ilk 11 oynama fırsatı bulacağı için Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor.