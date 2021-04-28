Marcelo seçimlerde sandık görevlisi olduğu için Şampiyonlar Ligi maçını kaçırabilir
Real Madrid'te Marcelo, Chelsea'ye karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında forma giyemeyebilir. Sebebi ise biraz ilginç.
28 Nisan 2021, Çarşamba 14:26 Son Güncelleme:
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Real Madrid'in Brezilyalı sol beki Marcelo, Chelsea karşısında forma giyemeyecek. El Mundo'nun haberine göre, Marcelo, Madrid bölge seçimlerinde sandık görevlisi olarak seçilmesi nedeniyle, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Chelsea'ye karşı forma giyemeyecek.
5 Mayıs Çarşamba günü oynanacak karşılaşmadan 1 gün önce Madrid Meclis Seçimleri yapılacak ve Marcelo burada görevli olacak. Seçim Kurulu, Brezilyalı futbolcunun yaptığı itirazı, maç günü Londra'ya seyahat edeceği gerekçesiyle reddetti.
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