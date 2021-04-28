Real Madrid'in Brezilyalı sol beki Marcelo, Chelsea karşısında forma giyemeyecek. El Mundo'nun haberine göre, Marcelo, Madrid bölge seçimlerinde sandık görevlisi olarak seçilmesi nedeniyle, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Chelsea'ye karşı forma giyemeyecek.

5 Mayıs Çarşamba günü oynanacak karşılaşmadan 1 gün önce Madrid Meclis Seçimleri yapılacak ve Marcelo burada görevli olacak. Seçim Kurulu, Brezilyalı futbolcunun yaptığı itirazı, maç günü Londra'ya seyahat edeceği gerekçesiyle reddetti.