Futbol Marco Sportiello'nun testi pozitif çıktı

Marco Sportiello'nun testi pozitif çıktı

Futbol

Marco Sportiello'nun testi pozitif çıktı

Serie A ekiplerinden Atalanta, oyuncuları Marco Sportiello'nun corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

24 Mart 2020, Salı 22:59 Son Güncelleme:
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Yapılan açıklamada Sportiello'nun corona virüs belirtileri göstermediği kaydedildi. Futbolda bir corona virüs vakası daha çıktı. İtalya'da Serie A ekiplerinden Atalanta, Marco Sportiello'nun corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada 27 yaşındaki file bekçisinin corona virüs belirtilerini göstermediği kaydedildi. İtalyan futbolundaki ilk corona virüs vakası 11 Mart'ta Daniele Rugani'ye konan teşhisle kesinleşmişti.

Corona virüse yakalanan diğer sporcular

Rugani'nin dışında Juventuslu Blaise Matuidi, Paulo Dybala, Sampdoria forması giyen Manolo Gabbiadini, Omar Colley, Antonino La Gumina, Bartosz Bereszynzky, Morten Thorsby, Albin Ekdal ve Fabio Depaoli, Fiorentina'da da Dusan Vlahovic, Patrcik Cutrone ve German Pezzella, Milan efsanesi Paolo Maldini ve oğlu Daniel Maldini'de corona virüse rastlandığı açıklanmıştı.

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