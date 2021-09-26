Türkiye Mardin Artuklu Üniversitesi 16 öğretim ve araştırma görevlisi alıyor

Mardin Artuklu Üniversitesi 16 öğretim ve araştırma görevlisi alıyor

Türkiye

Mardin Artuklu Üniversitesi 16 öğretim ve araştırma görevlisi alıyor

Mardin Artuklu Üniversitesi 16 öğretim ve araştırma görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 08 Ekim 2021 olarak açıklandı.

26 Eylül 2021, Pazar 16:42 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Mardin Artuklu Üniversitesi 16 öğretim ve araştırma görevlisi alımı yapacak. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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