Türkiye Mardin Artuklu Üniversitesi 20 öğretim üyesi alıyor

Mardin Artuklu Üniversitesi 20 öğretim üyesi alıyor

Türkiye

Mardin Artuklu Üniversitesi 20 öğretim üyesi alıyor

Mardin Artuklu Üniversitesi 20 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı.

19 Temmuz 2021, Pazartesi 17:09 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Mardin Artuklu Üniversitesi 20 öğretim üyesi alımı yapacak. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Mardin Artuklu Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesi hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir." açıklaması yapıldı.

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