Türkiye Mardin Artuklu Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alacak

Mardin Artuklu Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alacak

Türkiye

Mardin Artuklu Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alacak

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü 4/B Sözleşmeli Personel alacağını açıkladı.

27 Ocak 2022, Perşembe 15:43 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizin Birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' da yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır" açıklaması yapıldı.


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