Türkiye Mardin Artuklu Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alacak

Mardin Artuklu Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alacak

Türkiye

Mardin Artuklu Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alacak

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü 9 öğretim üyesi alıyor.

08 Mayıs 2021, Cumartesi 17:14 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Mardin Artuklu Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesi hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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