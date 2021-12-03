Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacağını açıkladı.
03 Aralık 2021, Cuma 16:38 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Mardin Artuklu Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesi hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır" açıklaması yapıldı.
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