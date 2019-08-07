Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi alıyor!
Mardin Artuklu Üniversitesi 2 öğretim üyesi alıyor. Başvurular 21 Ağustos’ta sona eriyor. Peki, öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılır? İşte öğretim üyesi başvuru şartları…
Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Ömerli Meslek Yüksekokulu’na öğretim üyesi alıyor. İşte öğretim üyesi başvuru şartları ve ilanın detayları…
Mardin Artuklu Üniversitesi psikoloji ve büro hizmetleri ve sekreterlik bölümlerine doktor öğretim üyesi alınacak. Öğretim üyesi başvuruları 21 Ağustos’ta sona erecek.
Başvurular fakülte ve yüksekokula şahsen veya posta yoluyla yapılabilecek.
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