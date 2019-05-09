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Mardin merkezli 7 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Mardin'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı!

09 Mayıs 2019, Perşembe 08:59 Son Güncelleme:
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Mardin merkezli 7 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, KHK ile görevinden ihraç edilen Emniyet Genel Müdürlüğü personeli 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 

Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Mardin, Ankara, Konya, Kayseri, Adana, Amasya ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, meslekten ihraç edilen B.T, H.A, A.M.C, C.İ, H.B, S.D, S.B, S.A, S.E, O.Ö, Y.Ö ve R.B gözaltına alındı.

Mardin'e getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA

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