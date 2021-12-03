Türkiye Mardin Valiliğinden iddialara ilişkin açıklama

Mardin Valiliğinden iddialara ilişkin açıklama

Türkiye

Mardin Valiliğinden iddialara ilişkin açıklama

Mardin Valiliği, Savur ilçesinde "emekli hakime polis şiddeti iddiası’’ haberlerine ilişkin açıklama yapıldı.

03 Aralık 2021, Cuma 23:26 Son Güncelleme:
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Mardin Valiliğinden, bazı basın yayın organlarında yer alan "Emekli hakime polis şiddeti iddiası’’ başlığıyla çıkan haberlerle ilgili yapılan açıklamada, "1 Aralık 2021 tarihinde Savur İlçe Emniyet Amirliği kadrosunda görevli personellerimizin Savur ilçesi Dilbe Mahallesi’nde bulunan menfezlerde EYP ve bomba araması yaptıkları esnada bir şahsın yanlarına gelerek ‘beni neden takip ediyorsunuz’ dediği, açık kimlik bilgileri sorulduğunda şahıs kimlik ibraz etmemesi ve personele direnmesi üzerine şahsa kelepçe takılarak, Savur İlçe Emniyet Amirliğine götürülmüştür. Savur İlçe Emniyet Amirliğinde yapılan kimlik tespitinde şahsın kimliği tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olarak, müdahalede bulunan personeller hakkında çok yönlü soruşturma başlatılmıştır" denildi.

İHA


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