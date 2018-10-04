Son dakika: Mardin'de 4 milyon TL ödülle aranan terörist öldürüldü

Son dakika: Mardin'de 4 milyon TL ödülle aranan terörist öldürüldü 6 Eylül'de Mardin Nusaybin'de etkisiz hale getirilen teröristin kırmızı kategoride 4 milyon tl ödülle aranan sözde Mardin eyalet sorumlusu Mehmet Sait Sürer olduğu açıklandı.