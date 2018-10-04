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Son dakika: Mardin'de 4 milyon TL ödülle aranan terörist öldürüldü

6 Eylül'de Mardin Nusaybin'de etkisiz hale getirilen teröristin kırmızı kategoride 4 milyon tl ödülle aranan sözde Mardin eyalet sorumlusu Mehmet Sait Sürer olduğu açıklandı.

04 Ekim 2018, Perşembe 11:39 Son Güncelleme: 04 Ekim 2018, Perşembe 11:55
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İçişleri Bakanlığı, 4 milyon TL ödülle kırmızı kategoride aranan "Cuma Mardin" kod adlı Mehmet Sait Sürer isimli teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "06.09.2018 tarihinde Mardin/Nusaybin/Talliağılları mevkiinde Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilen ve hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesinde Kırmızı Kategoride yer alan sözde Mardin Eyalet sorumlusu Cuma Mardin kod adlı Mehmet Sait Sürer olduğu tespit edilmiştir" denildi. 

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