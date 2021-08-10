Türkiye Mardin'de canlı bomba etkisiz hale getirilmişti! Hedefinde polis varmış!

Mardin'de canlı bomba etkisiz hale getirilmişti! Hedefinde polis varmış!

Türkiye

Mardin'de canlı bomba etkisiz hale getirilmişti! Hedefinde polis varmış!

Mardin'in Nusaybin ilçesinde canlı bomba dün polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Suriye'de PKK/YPG kamplarında bomba eğitimi alan canlı bombanın hedefinde polis olduğu ortaya çıktı.

10 Ağustos 2021, Salı 11:56 Son Güncelleme:
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde dün etkisiz hale getirilen canlı bombanın hedefinde polislerin olduğu öğrenildi. Polisin Mardin ve ilçelerinde terör örgütü ile bağlantısı olan kişileri yakalamak için nokta operasyonları sürüyor.

CANLI BOMBA VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Mardin'in Nusaybin ilçesinde dün polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurmak istedi. Şüpheli, polisin 'dur' ihtarına ve havaya ateş açmasına rağmen onlara doğru koşup, üzerindeki bombayı patlatmaya çalıştı. Şüpheli, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

SURİYE'DE EĞİTİM ALDI, KAÇAK YOLLARLA ÜLKEYE GİRDİ

Suriye'de PKK/YPG kamplarında bomba eğitimi aldığı, terör örgütü adına ses getirici eylem yapmak üzerine Türkiye'ye gönderildiği değerlendirilen Ali Burhan (28) isimli Suriye Kamışlı nüfusuna kayıtlı teröristin ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edildi.

NOKTA OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Bazı kişilerin teröriste yardım ve yataklık yaptıkları değerlendirilirken, polisin Mardin ve ilçelerinde terör örgütü ile bağlantısı olan kişileri yakalamak için nokta operasyonları sürüyor.

Teröristin üzerindeki 2,5 kilogram patlayıcının C-4'le güçlendirilmiş el yapımı bomba olduğu belirtildi.


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