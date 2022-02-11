Türkiye Mardin’de çıkan silahlı kavgada ölü sayısı yükseldi

Mardin’de çıkan silahlı kavgada ölü sayısı yükseldi

Türkiye

Mardin’de çıkan silahlı kavgada ölü sayısı yükseldi

Mardin’in Artuklu ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 2’ye yükseldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

11 Şubat 2022, Cuma 23:21 Son Güncelleme:
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Olay, Artuklu’nun Kabala Mahallesi Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki aile arasında sözlü tartışma yaşandı. Nedeni bilinmeyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi ölürken, 3 kişi ağır yaralandı. Ağır yaralılardan 1’inin daha hayatını kaybettiği öğrenildi. Ölü sayısı 2’ye yükselirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

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