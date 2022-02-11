Mardin’de çıkan silahlı kavgada ölü sayısı yükseldi
Mardin’in Artuklu ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 2’ye yükseldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
11 Şubat 2022, Cuma 23:21 Son Güncelleme:
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Olay, Artuklu’nun Kabala Mahallesi Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki aile arasında sözlü tartışma yaşandı. Nedeni bilinmeyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi ölürken, 3 kişi ağır yaralandı. Ağır yaralılardan 1’inin daha hayatını kaybettiği öğrenildi. Ölü sayısı 2’ye yükselirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İHA
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