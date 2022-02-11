Mardin’de çıkan silahlı kavgada ölü sayısı yükseldi

Olay, Artuklu’nun Kabala Mahallesi Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki aile arasında sözlü tartışma yaşandı. Nedeni bilinmeyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi ölürken, 3 kişi ağır yaralandı. Ağır yaralılardan 1’inin daha hayatını kaybettiği öğrenildi. Ölü sayısı 2’ye yükselirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA