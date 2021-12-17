Türkiye Mardin’de cinnet getiren eski eş dehşet saçtı

Mardin’de cinnet getiren eski eş dehşet saçtı

Türkiye

Mardin’de cinnet getiren eski eş dehşet saçtı

Mardin’in Artuklu ilçesinde bir kişi tartıştığı eski eşini ve kayınvalidesini silah ile öldürdükten sonra aynı silah ile kendini vurarak intihar girişiminde bulundu.

17 Aralık 2021, Cuma 23:17 Son Güncelleme:
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Olay, Merkez Yalım Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, eski eşinin yaşadığı eve giden Seyfettin D. (29) henüz bilinmeyen bir nedenle Cemile B. (27) ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında öfkesine hakim olamayarak cinnet getiren Seyfettin D., eski eşi Cemile B. ve kayınvalidesi Kadriye B.’yi (54) silahla vurduktan sonra aynı silahla kendisine sıkarak intihar girişiminde bulundu. Apartman sakinleri silah seslerini duyması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Cemile B. ve Kadriye B.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Seyfettin D. ise ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Savcının olay yeri incelemesinin ardından anne ve kızının cansız bedenleri morga kaldırılırken olay ile ilgili geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.

İHA

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