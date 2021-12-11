Türkiye Mardin'de kadın cinayeti! 4 çocuk annesi eşi tarafından öldürüldü

Mardin'de kadın cinayeti! 4 çocuk annesi eşi tarafından öldürüldü

Türkiye

Mardin'de kadın cinayeti! 4 çocuk annesi eşi tarafından öldürüldü

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 4 çocuk annesi bir kadın, eşi tarafından öldürüldü. Olayın ardından kaçan kocanın yakalanması için çalışma başlatıldı.

11 Aralık 2021, Cumartesi 18:01 Son Güncelleme:
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Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Bağrıbütün Mahallesi'nde meydana gelen olayda 4 çocuk annesi 35 yaşındaki Cahide C., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı eşi S.C., tarafından silahla vuruldu.

Talihsiz kadın, isabet eden kurşunlarla yaşamını yitirirken olayın ardından koca S.C., ise kaçtı. Yapılan olay yeri incelemesinden sonra 4 çocuk annesinin cansız bedeni Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kayıplara karışan cinayet zanlısı kocanın yakalanması için Jandarma ekipleri, geniş kapsamlı çalışma başlattı.

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