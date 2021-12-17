Türkiye Mardin’de 'kar maskeli' iki soyguncu kuyumcuyu öldürüp, kaçtı

Mardin’de 'kar maskeli' iki soyguncu kuyumcuyu öldürüp, kaçtı

Türkiye

Mardin’de 'kar maskeli' iki soyguncu kuyumcuyu öldürüp, kaçtı

Mardin’de kar maskeli iki şüpheli, soymak istedikleri kuyumcu Halil Enşev’i (35), kendilerine karşı koyması sonucu tabancayla vurarak öldürdü.

17 Aralık 2021, Cuma 21:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanına soygun amaçlı gelen kar maskeli 2 şüpheliye, iş yeri sahibi İbrahim Halil Enşev, karşı koydu. Soygunculardan biri elindeki tabanca ile Enşev’e ateş ederek, iş yerinden arkadaşıyla birlikte kaçtı. Halil Enşev yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede inceleme başlatırken, yaralı Enşev ise sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Halil Enşev, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası güvenlik kameralarını inceleyen polis, kar maskeli 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Aday
Rauf Tamer
Murat Çelik
Gündemimiz
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Arnavutluk’ta taşlanmıştık?
Oral Çalışlar
Banu Şen
Kazakistan geleceğe daha umutla bakıyor
Banu Şen
Şirin Sever
Ne kaybettiğimizin farkında mıyız?
Şirin Sever
Hakan Çelik
Dünyanın en güzel parkı olmaya aday
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Erkut Can
Yetkili ve etkili amcaların hayalleri
Erkut Can
Murat Gülderen
Evde yapabileceğiniz bilgisayar tamirleri
Murat Gülderen
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrikalı gençlerle buluştu