Mardin'de kaza: Çok sayıda yaralı var

Mardin'in Midyat ilçesinde yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi

10 Ekim 2018, Çarşamba 20:46 Son Güncelleme: 10 Ekim 2018, Çarşamba 21:49
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Akşam saatlerinde Midyat-Dargeçit yolunun 3. kilometresinde, M.H.D. idaresindeki kamyonet ile L.D. idaresindeki yolcu minibüsü çarpıştı.

YOL ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPANDI

Kazada yaralanan 14 kişi olay yerine sevk edilen 112 ambulansları ile Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza yerinde uzun araç kuyrukları oluşurken, Midyat-Dargeçit yolu iki yönlü trafiğe kapandı.

Kazaya karışan araçlar, çekici yardımı ile kaldırıldıktan sonra itfaiye ekipleri yolu köpük ve su yardımı ile yıkadı. Jandarma ekipleri daha sonra yolu kontrollü bir şekilde trafiğe açtı.

Kazazedelerin durumunun iyi olduğu belirtilirken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

İHA

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