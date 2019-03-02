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Mardin'de kepçe su borusunu kırınca etraf göle döndü!

Mardin'in Nusaybin ilçesinde altyapı çalışması sırasında kepçenin temasıyla içme suyu ana borusu kırıldı, etraf göle döndü. Olay sırasında yoldan geçerken içerisine su dolan bir minibüs de arızalandı

02 Mart 2019, Cumartesi 16:11
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Mardin'de kepçe su borusunu kırınca etraf göle döndü!

Nusaybin Beyazsu’dan Artuklu ve Kızıltepe’ye giden içme suyu hattı saat 16.00 sıralarında Çatalözü köyü mevkiinde altyapı çalışması yapan firmaya ait kepçenin temasıyla kırıldı.

Patlayan borudan geçen su, yaklaşık 10 metre yükselerek yol kenarında gölet oluşturdu. Ana su borusunun patlaması sırasında oradan geçen bir minibüs ile yakındaki halı sahanın idari binasını da su bastı.

TRAKTÖRÜN ARKASINA BAĞLAYARAK ÇEKTİLER

Arızalanıp çalışmayan minibüs, traktörün arkasına bağlanarak çekildi. MARSU ekipleri, olay sonrası Beyazsu’daki vanaları kapattıktan sonra su basıncı düştü.

Elektrik dağıtım şirketi görevlileri ise bölgedeki elektriği kesti.

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)

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