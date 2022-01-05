Türkiye Mardin'de korkutan anlar! Elektrik hatlarında patlama

Mardin'de korkutan anlar! Elektrik hatlarında patlama

Türkiye

Mardin'de korkutan anlar! Elektrik hatlarında patlama

Mardin Kızıltepe'de elektrik hatlarında aşırı yüklenmeden kaynaklı patlamalar meydana geldi. Alevlerin gözyüzüne yükseldiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

05 Ocak 2022, Çarşamba 09:01 Son Güncelleme:
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Olay, İpekyolu Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Havaların soğumasıyla birlikte kaçak elektrik kullanımının arttığı kentte aşırı yüklenmeden dolayı iki ayrı elektrik hattında patlamalar oldu. Alevlerin gözyüzüne yükseldiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine mahalleye gelen Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi ekipleri bölgedeki akımı kesip hatlardaki arızayı gidermek için kablo yenileme çalışması başlattı. Yetkililer, aşırı yüklenmeden kaynaklı patlamaların meydana geldiğini ve enerji hatlarındaki yenileme çalışmaları sonrasında bölgeye elektrik verileceğini söyledi.

DHA


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