Türkiye Mardin'de polisin aracına EYP yerleştirilmesi olayında flaş gelişme!

Mardin'de polisin aracına EYP yerleştirilmesi olayında flaş gelişme!

Türkiye

Mardin'de polisin aracına EYP yerleştirilmesi olayında flaş gelişme!

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'teki programı için görevlendirilen ekipte yer alan polis memurunun özel aracının altına yerleştirilen ve içinde C-4 plastik patlayıcının da bulunduğu 1,5 kilo el yapımı patlayıcı (EYP) ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

12 Aralık 2021, Pazar 17:42 Son Güncelleme:
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Nusaybin'de, 4 Aralık'ta Çevik Kuvvet Büro Amirliği'nde görevli polis memurunun aracının altına, teröristler tarafından EYP yerleştirildiği tespit edildi. Bölgeye sevk edilen bomba imha ekiplerince EYP ve düzeneği, imha edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, düzenek ve araç üzerinde şüphelilere ait parmak izi taraması yaptı, Nusaybin merkezinde mobese kamera görüntüleri incelemeye alındı.



Emniyet birimleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Siirt mitinginde görevli polis memurunun bulunduğu mahallede yaşayanlarında bilgisine başvurdu. EYP’yi inceleyen bomba uzmanları, içinde C-4 patlayıcı olduğunu da belirledi.1,5 kilogram ağırlığında olan patlayıcının tahrip gücünün yüksek olduğu tespit edildi. Patlayıcının, Nusaybin'de daha önce yapılan birçok operasyonda, Suriye'den teröristler tarafından getirilen ve ele geçen patlayıcılarla, polis memurunun aracına yerleştirilen EYP'nin benzerlik taşıdığı belirlendi.

Olayla ilgili olarak gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda şüpheliler A.D, S.D., Ş.A. ve A.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D, S.D. ve Ş.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)


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