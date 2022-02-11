Türkiye Mardin'de silahlı kavga: 2'si ağır, 4 yaralı

Mardin'de silahlı kavga: 2'si ağır, 4 yaralı

Türkiye

Mardin'de silahlı kavga: 2'si ağır, 4 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde aralarında husumet olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

11 Şubat 2022, Cuma 16:19 Son Güncelleme:
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Mardin'in Artuklu ilçesi Kabalı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, aralarında husumet olan iki aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Tabancalardan çıkan mermilerden her iki taraftan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan iki yaralının ameliyata alındığı öğrenildi.



Polis olay karışan ve bazı şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)

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