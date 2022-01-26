Türkiye Mardin'de terör operasyonu: 12 gözaltı

Mardin'de terör operasyonu: 12 gözaltı

Türkiye

Mardin'de terör operasyonu: 12 gözaltı

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen terör operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

26 Ocak 2022, Çarşamba 17:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat müdürlüklerinin ortak yürüttükleri çalışmalar sonucunda eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 

Operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ruhsatsız tüfek, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Tabağındaki yemeğin doğaya etkisi ne?
Şirin Sever
Rauf Tamer
Plağın arkası
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Alaattin Çakıcı ve karlı bir İstanbul hatırası
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Beyoğlu diplomasisi
Hakan Çelik
Murat Çelik
Dün 24 Ocak'tı
Murat Çelik
Banu Şen
Sağlık ve doğa turizminin yeni merkezi: İnegöl
Banu Şen
Erkut Can
Şahane bir şey yaşamak
Erkut Can
Murat Gülderen
Cep'ten yapılan hayati testler
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Gişelerde kalan TIR'ı trafik polisleri kurtardı!